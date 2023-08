Že by byla v Česku tornáda častěji než dřív, nelze říct, ale více si jich všímáme, uvedl Adamovský z ČHMÚ

Co se týče případu starého dva roky, podotýká meteorolog, že to byl extrém a veliká vzácnost. „Shodou okolností, pro zajímavost – v tom roce to bylo jedno ze tří nejsilnějších tornád na celém světě – ani ve Spojených státech nebylo silnější, takže si můžete udělat představu, o jaký vzácný extrém se jednalo u nás,“ dodal.

Adamovský zmínil, že mohou trvat od několika vteřin, minut až po hodiny. „To moravské trvalo řádově několik desítek minut, ale slabší tornáda jsou záležitostí opravdu desítek vteřin, maximálně jednotek minut.“ Do této kategorie slabších tornád podle něj spadají i ta, která byla zaznamenána v minulém týdnu.

I v Česku se však v minulosti podle něj stalo, že tento jev trval hodiny. „V roce 1910 u nás prošlo tornádo, které trvalo kolem tří hodin. Přišlo od Českých Budějovic až do Karlových Varů, takže i u nás mohou být opravdu velmi dlouhá,“ míní.