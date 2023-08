Vydatné deště zmírnily sucho, hladina podzemních vod však zůstává pod normálem

Obyvatelé obce tak začali vodou šetřit. Ve Zhoři dokonce platí zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů. „Když máme někde zbytek vody, tak nás nenapadne vylít to do umyvadla, ale použijeme ji zase jinde,“ ujišťuje Korábová.

Aby voda z kohoutků nepřestala téct úplně, obec si půjčila cisternu a skoro denně vozí vodu z jedné části obce do druhé a plní vodojem. Teď už místní spotřebu vody podle starosty snížili. Problémy chtějí do budoucna vyřešit vybudováním nového vrtu a propojením sítí.

To v Drnovicích na Blanensku dokonce platí kvůli nedostatku vody i stavební uzávěra. Místní se snaží využívat vodu dešťovou, tu pak používají například na zalévání zahrad. Na rozdíl od Sulíkova, kterému chybí peníze, by se ale v Drnovicích mohla situace zlepšit. Už za dva roky by měli dokončit vodovodní přivaděč. „Za posledních deset let se takto napojilo a vyřešilo problém 18 obcí,“ říká ředitel boskovické divize společnosti Vodárenská Petr Fiala.

Nejvíc napršelo v Krkonoších

Díky dešťům v posledních dnech se zvedly alespoň hladiny řek. Podle meteoroložky ČT Aleny Zárybnické si hodně polepšil například horní úsek Labe. „V Krkonoších napadlo za poslední tři dny nejvíc z celého Česka – až šedesát milimetrů vody,“ uvedla.

Naopak nejnižší úhrny – jenom kolem pěti milimetrů – byly zaznamenány v závětří Jeseníků na Osoblažsku. „Žádné místo v Česku ale nezůstalo zcela bez deště. Kromě Krkonoš pršelo hodně také v západních Čechách,“ řekla Zárybnická.

Hydrologické sucho je podle meteoroložky aktuálně zhruba na pětině měřicích stanic v Česku. Výrazné půdní sucho zůstává už jen na Dačicku a Znojemsku. „Ovšem na doplnění zásob podzemní vody by muselo pršet víc než měsíc,“ upozorňuje Zárybnická.