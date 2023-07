U požáru na Rhodosu je zapotřebí početnější nasazení hasičů, míní Vlček. Kritizuje podobu vnitřní evakuace

Skutečnost je podle Vlčka taková, že zasažená plocha je třináct tisíc hektarů, tedy desetinásobek toho, co Česko zažilo při loňském požáru v Hřensku. „Počet nasazených hasičů podle posledních informací je asi čtyři sta, z toho je jednatřicet Slováků, padesát Rumunů. (…) Počet techniky je celkem šedesát kusů,“ podotkl Vlček. To je podle něj ve srovnání s Českým Švýcarskem nepoměrně méně.

„To, co je v Řecku hlavním faktorem, je silný vítr. Působí tam celý víkend, v pondělí bylo hlášeno nějakých sedmdesát kilometrů za hodinu. To samozřejmě velmi komplikuje hašení. Z tohoto pohledu také vyplývá, že tam pak vidíme ty shořelé domy a hotely,“ poznamenal. „Frontu šíření, která je tak široká, při takové povětrnosti je téměř nemožné zastavit.“

Vlček: Nikdo nemůže zaručit, že situace nevyeskaluje

Čeští hasiči se domnívají, že by bylo na Rhodosu potřeba nasadit větší počet sil a prostředků. „Řekové se na to dívají z toho pohledu, že v průběhu dvou dnů by se lehce mělo změnit počasí, měly by klesnout teploty zhruba na třicítky, mělo by možná i zapršet,“ popsal. Řekové si tak myslí, že by v řádu dnů mělo dojít k podstatnému zklidnění situace.

„Já bych ale byl velmi opatrný. Při naší zkušenosti víme, že vítr se dokáže otočit o 180 stupňů velmi rychle,“ upozornil s tím, že poté může být v nebezpečí i celá severní část ostrova.

Čechům by tak doporučil na Rhodos nyní nejezdit. Nikdo podle něj nemůže zaručit to, že se podmínky nezmění a situace nevyeskaluje. „Přirovnal bych to k evakuaci za povodní. Měli jsme několik případů, kdy se lidé odmítali evakuovat. (…) A za dvě hodiny jsme je zachraňovali,“ uvedl jako příklad.

Nejvíce se dle Vlčka šíří takzvaný korunový požár. „Jednak má největší výhřevnost a jednak se korunami stromů šíří nejrychleji. Takže tady je třeba být velmi opatrný,“ upozornil.