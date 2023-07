Kauza šikany disidentů se znovu otevře, rozhodl po dovolání Stříže Nejvyšší soud

Podle zákona o protiprávnosti komunistického režimu se do promlčecí doby nezapočítává období od 25. února 1948 do 29. prosince 1989. Žalobci navíc argumentovali tím, že v roce 1999 politici schválili novelu, podle které trestnost u konkrétních stanovených trestných činů nezaniká uplynutím promlčecí doby.

Obžaloba tvrdí, že někdejší příslušníci StB šikanovali člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Vratislava Brabence, zpěváka kapely Extempore Jaroslava Neduhu a chartisty Janu Převratskou a Jiřího Chmela. Bezdůvodně je zadržovali a opakovaně prohledávali jejich byty. Všichni poškození se na počátku 80. let vystěhovali z Československa.

Čtveřice obžalovaných na počátku hlavního líčení vinu odmítla. Uváděli, že se s oběťmi nesetkali a že dělali u StB jinou práci. V kauze původně čelil obžalobě ještě Jaroslav Maryško, který se ale dohodl se státním zástupcem na dvouletém podmíněném trestu. Dohoda je pravomocná.