Češi stále více platí kartou. Některá místa přesto odmítají používat terminály

Rodina Polákových provozuje chatu v Jizerských horách od začátku devadesátých let. Platbu kartou zkoušeli zavést dvakrát, kvůli kolísavému signálu od ní ale nakonec upustili. Někteří zákazníci to kritizují. „Majitel restaurace není povinen brát platební karty, není to uzákoněné a není to z toho důvodu, že by člověk pral černé peníze,“ říká zdejší číšník Radek Poštolka.

Provozovatel podotýká, že hotové peníze se mu často hodí víc. „Každý dodavatel, co sem přijede, chce zaplatit na místě hotově, takže i tu hotovost potřebujeme na tyto věci,“ vysvětlil Petr Polák.

Za nejčastější důvod, proč terminál odmítají, označují podnikatelé platby za jeho pronájem a za každou transakci. „Pokud třeba existuje sezonní prodej a podnikatel platí terminál a náklady na něj celý rok, tak potom podíl výše plateb vůči ceně za terminál může samozřejmě být i v řádu několika procent,“ konstatoval Miloslav Rut z Moore Czech Republic.

Lidé se tak mohou častěji setkat s možností platby přes takzvané QR kódy. Například v Berouně je hned několik provozů, které je vyžívají. Je to případ prodejny s hudebními nástroji. „QR kód je právě varianta, když nemáte hotovost. Spousta lidí to kvituje, spousta lidí chodí pořád s hotovostí . A máme zákazníky, kteří platí jen kartou a těm samozřejmě platbu umožňujeme,“ upřesnil majitel prodejny Jaroslav Macholán.