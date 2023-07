Kundera Česko v myšlenkách nikdy neopustil, o zdejší dění se živě zajímal, říká Uhde

„Jsem přesvědčen, že Milan Kundera navzdory svému francouzskému pobytu a občanství zůstal Čechem a Brňanem,“ vyjádřil se Uhde ve večerním vysílání ČT24. Podle něj je to poznat v Kunderových románech, ač se odehrávají ve francouzském prostředí. Zvláštní humor a ironický pohled v nich obsažený je podle Uhdeho zkrátka český.

„To je český humor, to není možné v žádném jiném jazyce a díle, než v díle českého autora. Byť psal poslední romány francouzsky. To je moje přesvědčení,“ prohlásil Uhde. Na otázku, proč se Kundera po roce 1989 nevrátil do vlasti, Uhde reagoval slovy, že spisovatel byl prý nemile překvapen projevy některých vlivných osobností, „které se k němu nestavěly zrovna přátelsky“.

Jako křivdu to podle Uhdeho ale Kundera nevnímal, naopak se námětem jednoho z jeho románů stal příběh o neschopnosti se vrátit zpět. Kundera byl podle něj zakotven hluboce, o čemž svědčí i to, že se o dění v České republice živě zajímal.

„V myšlenkách Česko neopustil“

„V jeho bytě se konala tisková konference s předními francouzskými novináři, umožnil, abych se s nimi sešel i já. A podstoupil tam souvislý výklad české situace, kde odpovídal na dotazy,“ vzpomínal Uhde. Proto si myslí, že Kundera ve svých myšlenkách Česko nikdy fakticky neopustil.

Zda se světoznámý romanopisec vrátí do rodného Brna posmrtně, nedokázal Uhde říct, o smrti s přítelem prý nikdy nemluvil. Před šesti lety se ho při návštěvě Paříže ale Kundera ptal, zda by se měl do Brna vrátit, zda by to bylo možné. „Otázka byla míněná tak, jestli by ho české prostředí přijalo,“ dovysvětlil Uhde vzápětí.

Věří, že brněnská knihovna věnovaná autorovi bude fungovat nejen jako výstava, ale také jako místo, kde se budou scházet přátelé jeho i české a světové kultury obecně a budou tam diskutovat.