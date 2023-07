VZP: Na proplacení léku vyzvednutého v cizině má pojišťovna 30 dní, nemusí ho ale pokrýt v plné výši

V zahraniční lékárně bude muset pacient svůj lék zaplatit. „Následně u své zdravotní pojišťovny podá žádost o náhradu nákladů, které zaplatil v zahraničí. K žádosti pojištěnec musí doložit kopii lékařského předpisu, případně jiný doklad, ze kterého bude patrné, že byl příslušný léčivý přípravek předepsán, a doklad o zaplacení, ze kterého je patrná úhrada předepsaného léčivého přípravku pojištěncem,“ popsala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Zdravotní pojišťovna potom vrátí pacientovi tu cenu, kterou by za lék zaplatila v Česku. „Ceny léčivých přípravků mohou být v každém státě rozdílné, a to podle závislosti na právních předpisech daného státu,“ upozornila.

Podle zákona má pojišťovna na vyřízení žádosti 30 dní, v případě zvlášť složitých správních řízení 60 dní. Dalších patnáct dní má případně pojištěnec na odvolání proti jejímu rozhodnutí.

E-recept a zapojené lékárny

Letos nově si mohou Češi své léky vyzvednout i s na dálku předepsaným e-receptem v Chorvatsku či Polsku. V Chorvatsku je do systému zapojeno asi dvanáct set lékáren. „Jsou i ve městech, která Češi ze svých cest dobře znají, a to například Záhřeb, Split, Dubrovník, Zadar a další,“ uvedla na konci června ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. V Polsku se lékárny zapojují do nového systému postupně.

V zapojené chorvatské či polské provozovně pacient předloží svůj občanský průkaz nebo pas a kód z elektronického receptu, který může být i v e-mailu, mobilní aplikaci nebo SMS zprávě. Název a obal léku nemusí být v Chorvatsku či Polsku stejný, lékárník proto vydá lék podle jeho účinné látky. Informace včetně příbalového letáku budou jen v jazyce dané země.