Index finanční situace domácností mírně vzrostl, ukázal průzkum. Mnoho lidí ale má stále problém vyjít se svými přijmy

Problém vyjít s příjmy má téměř polovina českých domácností –⁠ a to napříč věkovými kategoriemi. „V loňském roce dosáhla inflace patnáct procent, nicméně mzdy rozhodně nerostly o patnáct procent, části zaměstnanců bylo přidáno, ale ne o celou výši inflace, to znamená, že reálně domácnostem poklesly mzdy ve výši 7,5 procent,“ uvádí ekonom KPMG Adam Páleníček.

Nízkopříjmové domácnosti jsou nejohroženější

Zvlášť negativně dopadá inflace na nízkopříjmové domácnosti –⁠ třeba samoživitele nebo důchodce. I proto se teď víc seniorů obrací i na bezplatné linky pomoci –⁠ jedna z nich například eviduje asi třetinový nárůst počtu hovorů oproti letům před pandemií.

„Dopředu často senioři neočekávají, že by dosáhli na nějakou pomoc od státu, mluví o tom, že je to příliš složitý proces. Pak když s námi hovoří, říkají, že to není tak složité, jak se to na začátku zdálo,“ uvádí vedoucí linky seniorů Elpida Kateřina Bohatá.

V blízké budoucnosti může k lepší ekonomické situaci domácností částečně přispět i klesající inflace. Ekonomové předpokládají, že by se na jednocifernou hodnotu mohla dostat v druhé polovině letošního roku.

Domácnosti se také kvůli financím mnohem intenzivněji zabývají tím, jak bydlí. Nejspokojenější jsou logicky ti, kteří žijí ve svém. Pokud už splatili hypotéku, mají i nižší náklady. Naopak nejmenší míru komfortu pociťují podnájemníci nebo obyvatelé sdílených bytů.

Přibylo také lidí, kteří právě tyto náklady považují za výraznou zátěž. Před dvěma lety jich byla necelá třetina, letos polovina. Je to hlavně kvůli energiím nebo dodávkám tepla, které loni prudce zdražovaly.