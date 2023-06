Lázeňské pobyty jako odměna za prevenci. Ministr Válek plánuje zavést příspěvky

Podle Válka vznikne fond individuálních účtů, kam bude směřovat malá část plateb ze zdravotního pojištění. „Každý rok vám na ten účet půjdou peníze a vy to pak budete moci v seniorním věku čerpat,“ vysvětluje.

Podle mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové jednání s ministerstvem probíhají. „Už se dostáváme ke konkrétní shodě,“ uvedla.

Pomoc lázním, kterým ubyli klienti

Novinka by mohla pomoci i lázním, kterým v posledních letech ubyli klienti. „My poměrně trpíme po těch dvou letech covidu, rok 2023 konečně vypadá, že se dostaneme na kýženou nulu,“ dodává ředitel Slatinných lázní Toušeň Libor Tejnil. Ze svého si v Toušni pobyt hradí zhruba třicet procent klientů. Nejčastěji tam přijíždějí kvůli problémům se zády.

Loni se také zejména pro západočeské lázně výrazně projevily důsledky rusko-ukrajinské války a omezení pro občany agresorského státu. „Ze dne na den naše lázně přišly o osmdesát procent své klientely,“ řekla předsedkyně Sdružení lázeňských míst ČR a primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Peníze by to mohlo přinést i pojišťovnám –⁠ účty za prevenci jsou totiž obvykle nižší než za operace a další výkony. „Když se zavčas odchytí třeba nějaká svalová dysbalance, tak o to je větší šance, pravděpodobnost, že se to nerozvine do případných obtíží,“ podotýká také primář Slatinných lázní Toušeň Ivo Kramařík.