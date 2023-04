Preventivní prohlídku využije jen zlomek lidí. Podle studie přitom může ušetřit miliardy

Že by se společnosti značně vyplatilo, kdyby na preventivní prohlídky chodilo více lidí, poukázala i nová studie Pavla Hroboně z Centra zdravotní ekonomie a managementu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Uvedl, že návratnost investic do preventivních programů činí po dvaceti letech asi 1,7násobek jejich vynaloženého objemu, například na úspoře za zdravotní péči.

Zatímco střední délka života českých žen byla v roce 2019, kdy statistiky neovlivnil covid-19, vyšší než 80 let a u mužů přes 75 let, dožití ve zdraví bylo u mužů podle Hroboně o deset let nižší a u žen skoro o dvanáct let nižší. „Rozdíly se bohužel v čase nezkracují, zůstávají zhruba stejné,“ upozornil Hroboň.

Domnívá se, že by měla vzniknout studie, která by zodpověděla, co lidem v účasti na prohlídkách nejčastěji brání. Podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové by pomohly i drobné organizační změny, například možnost objednat se k lékaři on-line na přesný čas.