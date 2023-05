Místo Prahy Kladno nebo Mělník. Drahé bydlení ve velkých městech odvádí lidi do menších

V Kladně roste nový bytový dům, zatím je to hrubá stavba, ale brzy budou byty k nastěhování. Zájem o ně je veliký, lidé to mají šestnáct minut jízdy od hranic Prahy. Kladno je jedním z měst, kam se teď obyvatelé hlavního města stěhují.

„V tuto chvíli je prodaná třetina bytů. Přičemž už nyní sledujeme zájem Pražanů o koupi nemovitosti. Vysoké ceny nemovitosti opravdu způsobí, že lidé žijící ve velkých městech hledají alternativní bydlení v okolních menších městech,“ potvrdila zástupkyně investora Marie Mocková.

I v Mělníku zájem lidí o nákup nemovitostí v posledním roce stoupl. „Když se budeme bavit o prodeji bytů v Mělníku a v okolí, tak v průměru třicet procent jsou to obyvatelé Prahy. Zbytek jsou místní,“ řekl zástupce realitní kanceláře Jiří Černý.

A jinde je to podobné. Podle realitních makléřů se teď ve středočeských městech jako třeba Kladno, Mělník, Kolín, Mladá Boleslav nebo Beroun prodává asi třetina nemovitostí právě lidem, kteří se stěhují z hlavního města.

Podobné je to i v okolí Brna

Přibývá také lidí, kteří kvůli bydlení opouštějí Brno. Tam si lidé vybírají nemovitosti například ve Vyškově, Blansku, Kuřimi nebo Modřicích. „I když ceny bytů v Brně klesly za poslední rok v průměru ze sto tisíc na optimálních osmdesát tisíc na metr čtvereční, tak je bydlení pro mnoho lidí v Brně nedostupné,“ konstatoval realitní analytik Ondřej Pelikán.

Zatímco například byt se dvěma pokoji v Kuřimi nedaleko Brna stojí čtyři a půl milionu, srovnatelný v Brně stojí o milion a čtvrt víc.

Drahé bydlení je tak důvodem, proč každý den desetitisíce lidí dojíždějí do velkých měst za prací, zatímco bydlí v jejich okolí. Potvrzují to i statistici. Například do Prahy se každého čtvrt roku přistěhuje zhruba deset tisíc obyvatel. Zhruba osm tisíc jich ale město opouští.