Celníci čekali, že najdou drogy. V plyšácích místo nich byly peníze od podvedených žen

Nešlo o štěstí ani náhodu, celníci šli najisto. Čekali, až si žena vyzvedne balík, který přepravní společnost považovala za podezřelý. „Celníci jeli s podezřením, že se uvnitř ukrývají drogy. Po otevření zásilky zjistili, že se v ní sofistikovaně skrývá půl milionu korun,“ popsala mluvčí Sekce pátrání Generálního ředitelství cel Martina Kaňková.

„Peníze pocházely od žen, které se nechaly oklamat na internetu, fiktivním americkým vojákům či lékařům naposílaly v jednotlivých případech i statisíce korun,“ doplnil jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

V Praze zadržená žena je podle vyšetřovatelů komplicem organizované skupiny, která působila v Rakousku. Té pak veškeré peníze od důvěřivých žen přeposílala. „Po odhalení celého případu se zjistilo, že částka převyšuje jedenáct milionů korun,“ doplnila Kaňková. Oklamaných žen je podle ní více než desítka.

Falešný profil a mámení peněz

Praxe podvodníků je neustále stejná. Základem je falešný profil na sociální síti. Pachatel se vydává za amerického vojáka, který chce odejít z armády a prožít spokojený život s vysněnou partnerkou. Když s ní naváže kontakt, vyláká z ní peníze.

„Obrana je jednoduchá. Stačí vzít fotografii, kterou vám tem pachatel pošle a zkuste ji na internetu nějakým způsobem prolustrovat,“ nabádá Ondřej Kapr z policejního prezidia.

Se zneužitím fotografie a identity má zkušenosti i Američan s českými kořeny Jan Cafourek. „Ty ženy mi potom píší a nechápou, jak jsem jim to mohl udělat, že jsem je opustil. A že mi poslaly všechny tyhle peníze, že jsme plánovali budoucnost. Nejsem to já, američtí vojáci to nejsou, jsou to vždycky podvodníci, většinou z Nigérie,“ upozorňuje Cafourek.