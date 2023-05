Podle odborů reformu odnesou zaměstnanci a důchodci. Svaz průmyslu kritizuje dopad na firmy

Odbory také nesouhlasí s návrhem, podle kterého by mělo být pro zaměstnance zavedeno nemocenské pojištění se sazbou 0,6 procenta. „V materiálu argumentují, že došlo ke snížení odvodů na nemocenské pojištění na straně zaměstnavatelů v souvislosti se zrušením karenční doby, ale navýšení teď nejde na stranu zaměstnavatelů, ale na stranu zaměstnanců,“ řekl Středula.

„Neslyšeli jsme slovo o tom, jak vláda inflaci sníží, návrhy, které se přinášejí, inflaci zvýší,“ řekl Středula. Přeřazení některých položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty podle něj nepřinese snížení cen pro konečného spotřebitele.

U některých položek není podle něj stále jasné konkrétní nastavení, což se týká například snížení národních dotací. „Mohou tam ale být i položky, které by například působily na růst cen energie či významně ohrozily programy potřebné pro růst naší ekonomiky či transformační výzvy našich firem v mezinárodní konkurenceschopnosti,“ řekl. Myslí si také, že „zeštíhlení státu“ mohlo být ambicióznější a efektivnější.

Národní rozpočtová rada vyzdvihuje „snahu zpomalit zadlužování“

Národní rozpočtová rada (NRR) v reakci na představení konsolidačního balíčku uvedla, že vítá snahu vlády zpomalit tempo zadlužování státu. Objem navrženého konsolidačního balíčku odpovídá ekonomické i fiskální situaci země, zmiňují zástupci rady v oficiálním prohlášení Zároveň varují před snahou poslanců balíček při projednávání ve sněmovně „změkčit.“

Navrhovaný rozsah rozpočtové konsolidace by podle rozpočtové rady neměl ohrozit ekonomické oživení. Zároveň má potenciál nastolit pozitivní rozpočtové trendy do budoucnosti, pokud bude nastoupená konsolidační trajektorie udržena, uvedla rada. Rozložení nové daňové zátěže do přímých i nepřímých daní považuje za vhodné, ocenila také rušení daňových výjimek.

„Pozitivně lze též hodnotit úpravu sazeb DPH, která by měla vést k mírnému snížení daňové zátěže a zjednodušení systému. Výhody tohoto kroku tak převažují reziduální riziko, že v podmínkách stále vysoké inflace může dojít díky několika málo položkám ke zvýšení vnímané či skutečné inflace celého spotřebitelského koše,“ píše se v prohlášení.

Nakladatelé vítají nulovou daň na knihy, Unie vydavatelů mluví o ohrožení novinového trhu

Pozitivně úsporný balíček naopak hodnotí nakladatelé, kteří oceňují krok vlády zavést nulovou daň z přidané hodnoty na knihy, o což léta usilovali. „Jsem rád, že naše kulturní vláda nenechá knížky padnout,“ reagoval ve vysílání ČT ředitel veletrhu Svět knihy Radovan Auer.

Česká republika je mezi evropskými zeměmi, kde byla daň na knihy dlouhodobě nejvyšší – aktuálně na ně platí snížená desetiprocentní sazba. Prostor pro snižování cen knih podle některých nakladatelů po zavedení nulové daně ale není. Velké nakladatelské domy o zlevnění ale uvažují.