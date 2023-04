Ve fungování EU je čím dál těžší se vyznat, upozornil Vystrčil šéfy evropských parlamentů

Podle Vystrčila je důležité, aby si země EU předávaly zkušenosti a aby ti, jejichž demokracie je stabilnější a vyspělejší, ukazovali cestu těm, kteří ji teprve tvoří. Při takové výměně zkušeností potom vznikají pravidla, na kterých Unie funguje. Ta se pořád rozšiřují a podle Vystrčila to není vždy bez chyb. „Jsou čím dál složitější, někdy máme i my problém se v nich vyznat. Jak se potom v těch pravidlech mají vyznat ti, co chtějí do EU vstoupit?“ tázal se.

Obtížná pravidla a nepřehledný systém podle něj zatěžuje ty, kteří chtějí rozšířit demokratické společenství. Vyzval tedy k větší pomoci kandidátským zemím. „Nesoustřeďme se pouze na pravidla, ale také na principy, protože principy a hodnoty jsou základ toho, co tvoří základ evropské civilizace a naší demokracie,“ poznamenal Vystrčil.