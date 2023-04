Babiš se omluvil senátoru Wagenknechtovi za výroky o udavačství

Andrej Babiš hovořil o svém bývalém spolupracovníkovi Lukáši Wagenknechtovi v několika rozhovorech v roce 2019, v nichž v souvislosti s ním použil slova jako „megaudavač“, „psychopat“, „pán, který nás udal, přišli jsme o 800 milionů“.

Wagenknecht ho za to zažaloval. Uspěl jen částečně. Soud Babišovi nařídil, aby se omluvil za to, že nynějšího senátora označil za psychopata a za to, že jej obvinil, že připravil stát o 800 milionů korun.

Rozsudek, který padl počátkem března, naplnil Andrej Babiš v pondělí. „Za tato nepravdivá osočení spočívající v označení za ‚udavače‘ a ‚toho, kdo připravil Českou republiku o 800 milionů‘, se Vám tímto omlouvám,“ stojí v dopise, jehož znění Wagenknecht zveřejnil.

Včera jsem obdržel omluvu A. Babiše za jeho nepravdivé výroky. Prohlašoval, že jsem “udavač” a “ten, kdo připravil ČR o 800 mil Kč”. Těmto pomluvám jsem se rozhodl postavit, neakceptovat je, a mělo to smysl. V březnu soud pravomocně rozhodl, že se mi má za lživé výroky omluvit. pic.twitter.com/7jZYzhnrhZ — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) April 18, 2023

Čtyři rozsudky

Omluva je výsledkem letitého soudního sporu, v němž padly čtyři verdikty, než nabyl ten poslední právní moci. Napoprvé rozhodl Okresní soud pro Prahu-západ, že se má Babiš Wagenknechtovi za své výroky omluvit. Krajský soud v Praze ale rozsudek zrušil. Wagenknecht podle něj v žalobě nespecifikoval, kdy konkrétně Babiš výroky pronesl.

Okresní soud pak loni v dubnu znovu rozhodl, že se Babiš má omluvit za třináct výroků. Krajský soud do verdiktu znovu zasáhl, potvrdil nárok na omluvu jen u části z nich. Podle rozhodnutí soudu se předseda ANO nemusí omlouvat za označení Wagenknechta jako „psychopata“. Předsedkyně senátu Hana Lojkásková to odůvodnila tím, že označení „psychopat“ je přípustným hodnotícím soudem.

„Z kontextu článků a důkazů, které byly provedeny, byl tento výraz použit pro označení činnosti pana žalobce, který opravdu v neúměrné míře podává různé stížnosti, podání, žaloby, trestní oznámení a že ne každému se může toto jednání jevit jako normální,“ prohlásila tehdy soudkyně. Řada takových podání je podle ní následně hodnocena jako nedůvodná či nesmyslná.