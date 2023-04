Hodně žáků v malých prostorech. Ministerstvo zdravotnictví chce upravit hygienické normy pro školy

Škola v Sulicích u Prahy si kvůli nedostatku vyučovacích prostor nechala přistavit jurtu. Žáci se v ní učí od října. Po návštěvě hygieniků ale musela obec doložit k jurtě řadu dokumentů. „Museli jsme doložit sdružené osvětlení, denní světlo, zastínění pro případ oslnění. Musíme vyřešit pití, což jsme už vyřešili pitnou vodou,“ uvedl starosta Sulic Petr Čuřík (nestr.)

To je však jen několik bodů, které musel starosta nechat zkontrolovat, zátěž to podle něj byla hlavně administrativní. Na rozhodnutí hygieniků ještě stále čeká. „Není to nic proti kvalitě výchovy ani nic proti zdraví dětí. Těmi předpisy jsme svázáni všichni, včetně hygienické stanice,“ doplnil starosta Čuřík.

Obdobně na tom jsou i v jedné ze základních škol v Rudné ve Středočeském kraji, kde se ještě v lednu učili provizorně ve školní jídelně. To ale hygiena zakázala kvůli nevyhovujícím podmínkám.

„Vadil jim tu nevyhovující nábytek, nedostatečná vzdálenost dětí od tabule nebo nízká hladina umělého osvětlení,“ vysvětlila námitky hygieniků ředitelka školy Alena Janoušková. Navýšit kapacitu chtěla vybudováním nových tříd v podkroví školy. Jenže se zpozdila rekonstrukce a žáci se tak místo jídelny učí v bývalé sborovně.

Prostor ke zmírnění je, říká ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví teď pracuje na úpravách hygienických norem. Pracovní jednání vyvolala poslankyně Renáta Zajíčková (ODS), podle které normy nereflektují změnu nových technologií, třeba osvětlení. „Používají se také keramické tabule, takže není nutné, aby bylo v každé učebně například umyvadlo, protože dnes nepotřebujeme mazat tabuli houbou,“ řekla poslankyně.

„Určité zmírnění některých požadavků na ochranu veřejného zdraví ve vztahu k žákům tam je,“ připustil vedoucí odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum. Podle něj by se mohla zmírnit například opatření ohledně oplocení nebo různých prostor na hraní. Podle vedení obcí současná vyhláška komplikuje také vznik nových zařízení a rozšíření těch stávajících.