Pavel přijal na Hradě romské studenty, označil je za příklad překonání předsudků

Renata Berkyová vystudovala romistiku na Univerzitě Karlově a nyní je vědeckou pracovnicí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. „Přijata jsem byla jako člověk, který skenuje v archivu. A tím, jak jsem v rukou držela ty dokumenty, byla jsem fascinovaná, co všechno se dozvím. Ale i tím, co se tam nedozvím a marně to tam hledám,“ uvedla Berkyová.

Rozhodla se proto pokračovat doktorským studiem. Zaměřuje se na historii Romů a Sintů v době válečné a poválečné. Teď získala stipendium na čtyřměsíční stáž v muzeu holocaustu ve Washingtonu. „Je to nabídka na stipendium pro vědce z celého světa. Tento rok jich vybrali dvacet,“ upřesnila.

Ve čtvrtek byla jednou ze čtrnácti romských stipendistů, kteří se setkali s prezidentem Pavlem. Zřejmě poprvé v těchto prostorách zazněla i romská hymna.

Podle prezidenta jsou jedním z největších nebezpečí předsudky. Studenti podle něj pomáhají k jejich překonání. „Předsudky vychází mnohdy z nedostatku informací, vychází z dlouhodobých stereotypů, vychází z nedostatku vůle navzájem si naslouchat. Vy jste příkladem toho, že z tohoto kruhu předsudků se dá vystoupit,“ prohlásil Pavel.

Studenti s prezidentským párem mluvili i o osobních problémech

Středoškoláci a vysokoškoláci si mohli s prezidentským párem promluvit i osobně o tom, co je trápí. „Pro mě je asi nejdůležitější, aby se každý cítil pohodlně ve škole, to je strašně důležité, protože s těmi lidmi tam trávíte každý den,“ sdělila studentka Střední školy veřejnoprávní Denisa Hamáčková.

„Pro mě je to další krok k tomu, abychom si byli všichni rovni a bylo to tak, jak to má být,“ řekl student Zdravotnického lycea v Ústí nad Labem Nicolas Makula.

Podle vládní zmocněnkyně mohou takováto setkání inspirovat další romské děti ke studiu. „Kvalitní vzdělávání může přinést změnu jednotlivým Romkám, Romům, ale přináší to i úspěch celé společnosti,“ prohlásila Fuková. Ta věří, že čtvrteční setkání prezidenta se zástupci Romů nebylo poslední.