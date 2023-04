Města a obce bojují proti zrušení některých poboček pošty. Počet je konečný, upozorňuje podnik

Zavírání poboček pošty se dotkne i Českého Krumlova. Místo tří zde bude jenom jedna. Město jednalo se zástupci pošty a navrhovalo zřízení Pošty partner, kterou by mohlo z části financovat. To ale pošta odmítá. Některým starostům pak navrhuje možnost takzvané Pošty partner plus. Tu by ale obce musely zaplatit kompletně.

„Při variantě, kterou mají na stole, že bychom platili poště veškeré náklady a neměli ze služby jakýkoliv příjem, to nepřipadá v úvahu,“ konstatoval starosta Českého Krumlova Alexander Nogrády (ANO).