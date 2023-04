Na instalatéra lidé čekají i měsíce. Zájem o obor roste

Čekat na instalatéra i celé měsíce není výjimkou. Zakázek stále přibývá, a to včetně těch náročnějších, jako je třeba montáž tepelných čerpadel nebo jiných energeticky úsporných zařízení do domácností. Podle vedení cechu instalatérů navíc během pár let odejdou silné ročníky do penze.