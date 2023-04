Duben začíná návratem zimy, oteplí se až o Velikonocích

Jaro by se mohlo vrátit po Velikonocích, před nimi ale ještě bude týden vládnout zima. Od severovýchodu proudí do Česka studený vzduch, což se změní až po čtvrtečním příchodu teplé fronty.

Noční teploty budou do čtvrtka klesat pod nulu, obvykle na minus 1 až 5 stupňů Celsia, ale ve středu by mohly při zeslabení větru a vyjasnění teploty ojediněle spadnout až k minus 8 stupňům Celsia. „Nejchladněji by mělo být v západní polovině Čech, na jihu Čech a také na Vysočině,“ upřesnil meteorolog ČT Jan Šrámek.