Česko čekají noční mrazy, mohou poškodit úrodu

Pro většinu České republiky platí výstraha před mrazy už v noci na pondělí. Pouze pro jižní části Jihomoravského a Zlínského kraje začíná až od pondělních 22:00. Pro všechny regiony je vyhlášena do středečních 08:00. „Výstraha platí zatím do středečního rána. V dalších dnech se může upřesnit nebo prodloužit pro některé oblasti až do rána čtvrtečního,“ doplnili pracovníci ČHMÚ.

Podle předpovědi ústavu se budou teploty v noci na pondělí pohybovat mezi plus jedním až minus třemi stupni Celsia, ale při slabším větru mohou klesnout na minus pět stupňů. V noci na úterý se pak už zřejmě teploty vůbec nedostanou nad nulu, budou mezi minus dvěma až minus šesti stupni. V noci na středu poté meteorologové očekávají teploty minus jeden až minus pět stupňů a v noci na čtvrtek od nuly po minus čtyři stupně.