Uprchlíkům končí možnost požádat o prodloužení víz dočasné ochrany. Přeregistrace ukáže, kolik jich v Česku je

O prodloužení víza dočasné ochrany sice žádají ukrajinští váleční uprchlíci elektronicky, ale potom musí osobně zajít na ministerstvo, kde potvrdí ubytování a také dostanou vízový štítek do cestovního dokladu. Zatímco oni tak budou mít jistotu dalšího roku v Česku, tuzemské úřady si ujasní, kolik jich v zemi pobývá. To není jasné, protože úřady nevědí, kolik uprchlíků s vízy dočasné ochrany republiku již opustilo.

Požádat o prodloužení víza musí uprchlíci do konce března, pátek je nejzazší termín – žádat bylo možné již od ledna. Za děti do 18 let provádí registraci jejich rodič či jiný odpovědný zástupce. Při registraci musejí žadatelé uvést osobní údaje, místo jejich hlášeného pobytu v České republice, případně adresu a název školy či školky, kde je jejich dítě přihlášeno k plnění povinné docházky. Po prodloužení bude dočasná ochrana platit do konce března příštího roku.