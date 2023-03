Spolek Milion chvilek dostal pokutu za kampaň v prezidentských volbách

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí udělil pokutu 40 tisíc korun spolku Milion chvilek za vedení kampaně v prezidentských volbách bez registrace u úřadu. Uvedl to předseda úřadu František Sivera. Podle něj musejí mít subjekty zapojené do kampaně buď souhlas kandidáta, že náklady promítne kandidát ve svém účetnictví, nebo se musejí registrovat u úřadu jako třetí osoby. Spolek během vedení kampaně ani jedno neměl. Milion chvilek už dříve dostal pokutu v souvislosti s volbami do sněmovny. Na sankci upozornil Deník N.