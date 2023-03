Pokud se až nyní řeší trestní oznámení, tak bude na Hradě asi hodně práce, říká nastupující kancléřka

Hrad v úterý na základě externího auditu ve Správě Pražského hradu podal trestní oznámení kvůli podezření z majetkové a hospodářské trestné činnosti. Podezření se týkají porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinnosti při správě cizího majetku, krádeže, zpronevěry či podvodu. Jde například o krádeže alkoholu nebo poplatků za toaletu.

„Pan kancléř (Vratislav Mynář) mě při poslední naší schůzce informoval o tom, že výsledky toho auditu budou znamenat nějaká opatření, která chce udělat on, protože to jde za ním, za jeho funkcí. Nevím, jak to vnímat. Pokud se na poslední chvíli řeší věci jako trestní oznámení, tak tam bude asi hodně práce,“ uvedla v pořadu Vohralíková.

Kancelář zmínila některá pochybení, za která podle ní odpovídají bývalý ředitel SPH Ivo Velíšek a bývalá ředitelka Odboru zámek Lány Michaela Javůrková.