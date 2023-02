Pomoc na Ukrajinu proudí neustále, bojeschopnost naší armády však neohrozíme, sdělil Řehka

Všichni v Alianci podle něj usilují o to Ukrajincům pomoci, má to však další „ale“. „Na druhou stranu všichni musí kalkulovat a zvažovat eskalační potenciál. Nikdo to nechce přesáhnout. Nějaká opatrnost je na místě, Rusko je pořád stát s arzenálem strategických jaderných zbraní takové velikosti, že tam je potenciál pro vzájemné zničení se. To určitě nikdo nechce,“ míní Řehka.

Nyní prohlásil, že si uvědomuje, že jeho slova vyvolala strach, což ho mrzí, zároveň ale podle něj zůstává nutnost o této otázce mluvit. Pořád se prý nedá vyloučit eskalace, ať už chtěná nebo nechtěná. „Já netvrdím, že to někdo teď chce, netvrdím, že je to teď pravděpodobné, ale tvrdím, že se to nedá vyloučit,“ doplnil k tématu možného střetu mezi Aliancí a Ruskem.

Konflikt je podle něj souboj vůlí a zdrojů. „Jsem přesvědčen a doufám, že Ukrajina uspěje. Je to do značné míry závislé na naší podpoře kolektivního Západu,“ uvádí s tím, že se v otázce porážky Ruska na bojišti potkává bezpečnostní zájem a morální hledisko. Zajímají ho však také dopady na Česko. Hodně se hovořilo o Řehkových dřívějších slovech, že se „ musíme se připravovat na možný střet mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí. “

Svět prý není bezpečný

Co se týče modernizace armády například nejnovějšími verzemi tanků Leopard, Řehka uvedl, že ještě není rozhodnuto, jaký stroj se bude pořizovat, přibližně do pěti let bychom ale mohli vidět první tanky nové generace. Nyní prý nastal nejhorší scénář, protože všichni zbrojí v době války, kdy výroba nestíhá, a zbraně jsou drahé. „Teď když chcete nějaký dobrý kvalitní zbraňový systém, tak si jdete stoupnout do řady, kde stojí spousta dalších států,“ doplnil.

Do obrany je obecně podle něj třeba investovat, nyní jsme se prý „probrali“ po letech, kdy armáda plnila roli expedičního sboru. „To, že jsme tak podceňovali obranu, bylo dáno především tím, že jsme nedokázali přesvědčit většinu společnosti o tom, že svět není bezpečný a že je potřeba do obrany investovat,“ říká. Zároveň však prohlašuje, že armáda bude „vždycky bojovat s tím, co je“. „Když bude potřeba, tak se sebereme, vezmeme, co máme a s tím budeme bojovat,“ doplnil.

Česká armáda má podle něj spousty problémů, ale zároveň velmi kvalitní lidský potenciál. „Tam se nemáme za to stydět,“ prohlásil. Bojová síla je podle něj vždy kombinace několika složek včetně koncepční, fyzické a morální. „Když se na to podívám takhle komplexně, tak myslím, že máme dobrou armádu,“ uvedl.

Řeč přišla i na personálie v armádě a zájem mladých lidí o službu v ní. „Dnes generace mladých lidí uvažují trochu jinak. Nemyslím to kriticky. Nejsou lepší, nejsou horší, jsou prostě jiní a my se musíme naučit s nimi pracovat,“ dodal.