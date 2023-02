Nejvyšší správní soud zrušil části rozsudku nad ministerstvy kvůli snižování emisí

Městský soud v Praze jí loni částečně vyhověl. Odmítl sice žalobu proti vládě, rozhodl však, že žalovaná ministerstva tím, že nestanovila konkrétní opatření pro snižování emisí, porušila povinnosti vyplývající z mezinárodních závazků, jako je Pařížská dohoda, a tím zasáhla do práv žalobců. Nejvyšší soud ale s jeho závěry nesouhlasí.

Evropská unie sice přijala v roce 2020 v Pařížské dohodě kolektivní závazek snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent ve srovnání s úrovní z roku 1990. Závazek dosud nebyl plně promítnut do práva EU a rozdělen mezi jednotlivé členské státy, a proto nelze podle NSS konstatovat, jaká úroveň snížení emisí skleníkových plynů plyne z tohoto unijního závazku právě pro Česko.

Přístup prosazovaný v rozsudku městského soudu by podle NSS vedl k tomu, že by se kolektivní závazek EU a jejích členů změnil v individuální závazky členských států. Byla by tak popřena jeho kolektivní povaha.