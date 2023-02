Pavel musí ignorovat případné Zemanovo jmenování předsedy Ústavního soudu, míní Rychetský

„Nemohu přes média radit nově zvolenému prezidentovi, jak se má chovat, ale mohu vás ubezpečit, že je dostatek odborníků na ústavní právo, kteří si s tím vědí rady a kteří, pokud se na ně obrátí, mu dají jednoznačný a jasný návod, jak s tím naložit,“ poznamenal Rychetský. Krok nového prezidenta by podle něj nepochybně přebil krok toho končícího.

„Kompetence prezidenta není vymezena pouze věcně, ale i časově. Je nepochybné, že nemohu nikoho jmenovat do funkce, která je obsazená, to je absurdní. Bude to kompetence až nově zvoleného prezidenta Pavla,“ zdůraznil Rychetský, kterému mandát končí až v srpnu, zatímco Zemanovi v březnu.

Předsedu ÚS jmenuje prezident ze stávajících soudců této instituce. „Kdyby dosluhující prezident někoho z existujících soudců jmenoval na obsazenou funkci, vznikl by problém, který by mohl způsobit jisté problémy uvnitř fungování Ústavního soudu,“ poznamenal Rychetský. „Nechci tomu věřit, že by to reálně nastalo,“ dodal.

Termín své schůzky s Pavlem zatím Rychetský nezná. Na setkání by ho rád požádal, aby jmenování nových ústavních soudců považoval za prioritu. V letošním roce totiž končí mandát nejen jemu, ale i dalším šesti jeho kolegům. „Je velice důležité, aby se to stihlo – procedura není jednoduchá, může trvat i tři týdny, měsíc,“ řekl a vyjádřil obavy z toho, aby ÚS zůstal usnášeníschopný v plénu.