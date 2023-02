Stovkám rodin zemře dítě v novorozeneckém věku. Často chybí terapeutická podpora

O nedostatcích systému debatovala s odborníky ve sněmovně také Martina Hůlková, která předčasně a nečekaně porodila syna s vrozenou vadou. Důležitá pro ni tehdy byla podpora lékařů. „Když ten lékař byl autentický a řekl: 'Já prostě nevím, co bude s vaším synem,' ale ta autenticita, že jsme tady a teď a říkáme si pravdu, to bylo podpůrné,“ uvedla paní Martina.

Co jim pomáhalo a naopak chybělo, psala do deníku, například 56. den si mohla na dítě poprvé sáhnout. Po smrti dítěte to považuje za jeden z dobrých momentů, které jí osm let pomáhají se se ztrátou vyrovnat. „Terapeutická podpora rodiny a párů, to vnímám, že to chybělo hodně,“ podotýká Hůlková, která nyní pomáhá dalším rodinám.

Do diskuze ve sněmovně se zapojili porodníci, neonatologové, pediatři, specialisté na paliativní péči a zástupci ministerstev i pojišťoven. „To, co rodiče často říkají, co jim chybí, je to, aby služby byly koordinované, aby logicky navazovaly, aby se v tom nemuseli složitě orientovat,“ uvedla primářka a předsedkyně Sekce dětské paliativní péče Mahulena Exnerová.