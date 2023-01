Prodejny potravin na vesnicích kvůli cenám energií končí. Nyní mohou žádat o dotaci

Minimálně jedna prodejna potravin je v každé obci s víc než dvou a půl tisícem obyvatel a skoro v devadesáti procentech obcí do tisíce obyvatel. V těch menších ale dostupnost obchodů klesá. Ve dvou třetinách malých vesnic do dvou set obyvatel není prodejna potravin žádná.

„Já chodím každý den, i několikrát denně, protože nejbližší krám máme přes deset kilometrů. Kupuju tady naprosto všechno. Vzhledem k tomu, že nemám auto, tak pro mě by to bylo komplikované, tahat nákupy. To bez auta nejde,“ potvrzuje zákaznice Jaroslava Menhartová.

Poté, co náklady na energie stouply na dvojnásobek, vzrostla i obava o udržení vesnických krámků. Pomáhá jim proto dotační program Obchůdek 2021+. „Pokud bychom to nedostali, tak bohužel bychom museli některé prodejny zavřít. Navíc, když dostaneme dotaci, máme povinnost prodejnu celý rok držet v provozu,“ vysvětluje Marie Kadlecová, předsedkyně Jednoty Podbořany.

Podmínky udělení dotace

Do dotačního programu se zapojily všechny kraje kromě Prahy. Ministerstvo průmyslu a obchodu do něj vyčlenilo dvaapadesát milionů korun. Ze státních peněz může každý obchod čerpat až 130 tisíc, další mohou přidat samotné kraje. Prostředky můžou jít na provoz prodejny nebo třeba na mzdy zaměstnanců.