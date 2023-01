Stát hledá lokality, kde by mohly rychleji vznikat obnovitelné zdroje

video Události ČT: Stavba v případě obnovitelných zdrojů by mohla být rychlejší

„Iniciativa se staví proti množství a proti tomu, jaký kumulativní dopad na vesnici to bude mít,“ sdělila místostarostka Horní Řasnice Věra Honysová (nestr.). Ne všichni obyvatelé obce však byli proti. „Když je tu jedna (elektrárna) a kravál tu neslyšíte, když jdete kolem, tak proč by nemohly být třeba další dvě,“ uvedla obyvatelka obce Marcela Kolínská.

Dvě větrné elektrárny měly vzniknout například u Ptenína v Plzeňském kraji, dalších devět pak na Frýdlantsku. Plány investorů ale narazily na nesouhlas obyvatel, proti byla těsná většina lidí. „Nejvíc nám vadí destruktivní dopad do krajinného rázu včetně hluku,“ komentoval člen občanské iniciativy Zdravá Řasnice René Bláha.

Novela, která zjednodušuje instalaci solárních panelů ve firmách nebo na bytových domech, čeká už jenom na podpis prezidenta. Změnit se má stavební zákon a v přípravě jsou i pravidla pro sdílení energie. Stavby by také mohlo rozhýbat stanovení speciálních zón, kde nové fotovoltaiky nebo větrné elektrárny nevadí přírodě. Stát už takové lokality hledá.

„Jeden papír ukazujete třeba třikrát, do toho se vám ještě mění podmínky a stanoviska. To opravdu potřebujeme odstranit. Dneska jsme v situaci, že projekt trvá třeba i patnáct let,“ sdělil předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa.

„Připravujeme systém takzvaných go-to zón, to znamená konkrétních území, kde by bylo možné velmi rychle stavět obnovitelné zdroje energie. To urychlení tady prostě musí nastat,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Stát má na rozvoj čistých zdrojů energie rozdělit v následujících letech desítky miliard korun. První aukce vyhlásil už loni.