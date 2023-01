Přibývá květin i vzpomínek. Česko uctilo oběť Jana Palacha

Dopoledne položila květiny k památníku Jana Palacha a Jana Zajíce, který má podobu dřevěného kříže v chodníku před Národním muzeem, nejprve skupina senátorů včetně předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS) a místopředsedů, později také představitelé Poslanecké sněmovny včetně předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a všech místopředsedů.

„Jan Palach se zapsal do naší historie a patří mu v ní opravdu čestné místo, protože byl ochoten pro to, aby probudil občany z letargie, obětovat to nejcennější, tedy svůj vlastní život,“ řekla Pekarová Adamová. Palachova oběť podle ní nebyla marná. Připomněla, že na dvacáté výročí začal Palachův týden, který považuje za jednu „ze zásadních událostí, které napomohly destrukci komunistického režimu, který šel proti svým vlastním občanům“.

Podle místopředsedy sněmovny Karla Havlíčka (ANO) čin Jana Palacha především apeluje na to, „že bychom neměli zůstat nikdy pasivní, za jakéhokoliv režimu, za jakékoliv vlády“.