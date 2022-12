Dárců kostní dřeně z řad menšin je málo, s náborem má pomoct nová kampaň

Transplantaci kostní dřeně aktuálně potřebuje kolem dvaceti dětí a stejný počet dospělých. Od lékařů chtějí slyšet jediné – máme dárce. „Řešil jsem situaci, kdy jsem zatím transplantaci nedoporučil, protože pacient úplně dobrého dárce žádného nemá. Takže čekáme, až se v registru objeví lepší,“ přibližuje jeden z případů vedoucí lékař transplantační jednotky v pražské motolské nemocnici Petr Sedláček.

Kromě českých databází se hledá i v těch zahraničních. Často totiž krvetvorné buňky potřebují pacienti z řad menšin. „Každá etnická skupina má své specifické geny a ty jsou pro nás nejdůležitější. Proto potřebujeme, aby se tito dárci do registru hlásili,“ vysvětluje vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk Marie Kuříková.

Luboš Patkaň z Jihlavy to udělal. Vedle výzvy v romském časopisu ho přiměl i osud známé, která na dárce čekala dlouho. „Fakt (dlouho) čekala. A pak přišli a řekli jí to, tak viděla cestu, světlo a zase chtěla žít, protože má synka,“ vzpomíná Patkaň.

Odběr už je bezbolestný

Vše začíná u dotazníku a odběru krve nebo slin. Výsledky odhalí počet DNA znaků, které jsou zásadní pro příjemce. „Luxusní“ shoda je podle Kuříkové při dvanácti znacích, experti si ale umějí poradit i s jejich nižším počtem.

U Luboše Patkaně byla shoda devadesátiprocentní. Při odběru strávil zhruba čtyři hodiny na lůžku. „Dnes už mají technologii na to, aby to dokázali udělat separátorem a je to bezbolestné,“ zmiňuje.

„Separátor odebírá jen ty krvetvorné buňky, které potřebuje pacient. Zbytek krve vrací zpět dárci. Je to méně náročné než klasický odběr kostní dřeně,“ doplňuje Kuříková.