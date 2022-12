Česko zasype sníh, mrazy budou i o víkendu. Meteorologové varují před dopravními komplikacemi

„V noci na pátek bude postupně od jihu a jihozápadu zesilovat sněžení, kdy by do ranních hodin mohlo napadnout od jednoho do pěti centimetrů nového sněhu, ve východní polovině území bude sněžit intenzivněji a do rána může napadnout od tří do deseti centimetrů nového sněhu. Zejména v první polovině pátečního dne napadne dalších nula až pět centimetrů a ve východní polovině území tři až deset centimetrů,“ predikuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Dodává, že sněžení bude výrazně slábnout od západu v pátek v odpoledních a večerních hodinách.

⚠️#vystraha NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA a LEDOVKA.

▶️ Platnost: od pátku 16.12.2022 01:00 do pátku 16.12.2022 17:00

Nová sněhová pokrývka 5 až 15 cm/12h.

Pravděpodobná tvorba ledovky při mrznoucím dešti. pic.twitter.com/iRVifWOE5O — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) December 15, 2022

Nejnižší noční teploty klesnou mezi pátkem a sobotou na nulu až minus pět, v severozápadní polovině území k minus osmi stupňům. Přes den budou teploty od nuly do minus čtyř stupňů, jen na jihovýchodě mohou mírně vystoupat nad bod mrazu. Na Moravě a ve Slezsku místy připadne v pátek pět až 15 centimetrů sněhu.

V sobotu bude oblačno až zataženo, postupně místy i polojasno. Ojediněle se objeví sněhové přeháňky, na jihu a východě má zpočátku místy sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat sedm až jedenáct stupňů pod nulou, na jihovýchodě kolem minus čtyř. Přes den teploměr ukáže minus pět až minus jeden stupeň Celsia.

Neděle má být polojasná, občas s nízkou oblačností, objeví se mrznoucí mlhy. Nejnižší noční teploty spadnou na minus deset až 15 stupňů Celsia, při nízké oblačnosti bude kolem sedmi stupňů pod nulou. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi minus sedmi a minus třemi stupni Celsia.