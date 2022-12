Jurečka chce zvýšit minimální mzdu o 1100 korun. Odbory žádají víc, zaměstnavatelé míň

„Je to opravdu rozumný kompromis, jak sociálně zohlednit růst minimální mzdy a zároveň také nezpůsobit to, že by nám začala růst nezaměstnanost,“ říká k návrhu Jurečka. Podle resortu zvýšení o 1100 korun odpovídá jednačtyřiceti procentům předvídané průměrné mzdy pro příští rok, která by mohla dosáhnout zhruba 42 150 korun.

„Za TOP 09 mohu říci, že to vnímáme jenom jako návrh k diskuzi – že to ještě není věc, která je jasně rozhodnutá,“ podotkla předsedkyně strany a Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Snažíme se držet v těch mezích, které jsou ještě pro zaměstnavatele únosné,“ dodala.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek není nadšený z „asymetrického zvyšování“. „Jsem zastáncem toho, aby se zvyšovala i minimální mzda přiměřeně výkonu ekonomiky a současně, aby se zvyšovaly i hranice zaručených mezd,“ prohlásil.