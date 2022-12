Zajímá se o lidi a jejich problémy, říkají o Hilšerovi jeho manželka i rodinná přítelkyně

přehrát video Události: Jeden den s Markem Hilšerem

Lékař a senátor se do prezidentské volby přihlásil už podruhé. Při volbách v roce 2018 i v klíčových okamžicích před těmi nadcházejícími doprovází svého manžela Monika Hilšerová. Podpora je prý vzájemná. Sama nedávno promocí završila doktorské studium. „Chodila jsem na předměty, musela jsem i učit, takže jsem tam strávila relativně hodně času. Když jsem začínala, teprve jsme měli malou Sofii, tak ji musel hlídat,“ popsala. Hledání společného času je před volbami náročnější – tématem hovorů je někdy právě i prezidentská kampaň. „Nedávno jsem mu říkala, co se mi líbí na kampaních těch ostatních,“ řekla Hilšerová. Mluví ale i o té jeho. Například v návaznosti na debaty. „Když se dívám na debaty, tak si potom voláme. Já mu řeknu, co bylo dobré, co špatné. Ale to jsme dělali více na začátku,“ nastínila. Vlastnosti, které na něm oceňuje jako manželka, jsou podle ní důležité i pro budoucího prezidenta. „Aby na něj byl spoleh, aby se staral o lidi a o ty problémy, co mají. Já vím, že to asi říkají všichni, ale on se o to zajímal, ještě než nějaké kampaně byly,“ řekla.

Odkaz Kandidát na prezidenta Marek Hilšer

Manželé bydlí nedaleko Pražského hradu – stejně jako rodinná přítelkyně Marie Tichá. Ta zná Marka Hilšera skoro pětadvacet let. Pokud to čas dovolí, pomáhá mu i s kampaní. „Třeba to, jak se říká, olajkuju. Nebo něco nasdílím,“ vysvětlila. Takto někdy například dává známým vědět, když se koná debata s občany. Sbírala také podpisy. „Je to čestný a slušný člověk, který nejde za svým vlastním prospěchem a upřímně se zajímá o lidi,“ popsala Tichá prezidentského kandidáta. Spojuje je hudba, setkávají se v jednom souboru. Společně připravovali i benefiční koncert. „Pořád něco řeší, nemá ani chvilku odpočinku. Mám pocit, že se nemění,“ dodala Tichá. Přátelství spojuje celé rodiny. Pomocnou rukou je tak podle ní i společně strávený čas, aby, jak Marie Tichá říká, byla možnost trochu vypnout. Na skútru za studenty Jeden den s Hilšerem strávil reportér ČT Pavel Schrötter. „Myslím si, že je důležité, aby budoucí prezident byl nadstranický, nezávislý na nejrůznějších mocenských vlivech. A v tomto ohledu opravdu budu hájit veřejný zájem a to je moje devíza,“ odpověděl Hilšer na otázku, proč si myslí, že právě on by se měl stát prezidentem. I když byla teplota těsně nad nulou, Hilšer ve tři čtvrtě na sedm ráno nastartoval svůj skútr, se kterým se po městě pohyboval celý den. Úvodní šestikilometrová cesta vedla na Ústav biochemie 1. lékařské fakulty nedaleko Karlova náměstí. „Jednak je to ekologické, ale hlavně je to rychlé, protože já se potřebuju rychle přesouvat a dneska je zrovna ten den, kdy mám spoustu různých akcí,“ zdůvodnil Hilšer. Každý týden tři hodiny učí studenty druhého ročníku. Bez ohledu na ranní hodinu hned na začátku rozdal test. „Já jsem z toho akademického prostředí vyrůstal, strašně rád se sem vracím. A také jsem si to ponechal, abych se setkával s normálními lidmi,“ přiblížil Hilšer.

Odkaz Devět uchazečů splnilo zákonné požadavky a může usilovat o prezidentský úřad

V půl dvanácté následovala debata se čtyřmi protikandidáty o zahraniční bezpečnosti. Bez velké přípravy, jen s chvilkou soustředění v zákulisí. „Kybernetické hrozby jsou velmi vážné. Pokud to budeme podceňovat, tak se nám to vrátí jako bumerang,“ řekl na ní. Jak reagovat, se rozhoduje i na místě. „Těch debat je hodně a člověk musí být připraven reagovat z fleku,“ podotkl Hilšer. Debata trvala hodinu a půl. Další hodinu a půl se Marka Hilšera ptali novináři z odborných webů. „Sladit to se senátorskými povinnostmi, sladit to s rodinou je vždycky náročné, ale člověk prostě musí jet na sto procent a jet od rána do večera,“ uvedl. Do předvolební kampaně se vešel i koníček – zpěv klasické hudby. Se sborem Piccolo coro Marek Hilšer zazpíval na adventním koncertu v Betlémské kapli. V devět večer pak vyrazil s manželkou na ples Vysoké školy ekonomické do Lucerny.