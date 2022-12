Ombudsman kritizuje přístup zdravotníků k dětem na psychiatriích

Křeček podtrhl, že jde o děti umístěné tam, kde být nechtějí, což je spojeno se zvýšenými nároky na rodiče i samotné děti. Ty by podle něj měly být informované o průběhu hospitalizace a léčbě přiměřeně věku a rozumové vyspělosti.

„Není to tak, že do osmnácti let dítě není schopné rozhodovat o ničem a úderem osmnáctých narozenin je najednou ke všemu způsobilé. Proto nemůžeme automaticky všechny pacienty mladší osmnácti let z rozhodování vylučovat. Zdravotníci by měli každé dítě a v podstatě i každou konkrétní situaci posuzovat individuálně,“ uvedl Křeček.

Vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody Ondřej Vala uvedl, že jde o přístup k dětem. „Jde o přiměřené zapojení dětí do rozhodování, aby do něj bylo vtaženo, aby se s ním lékaři vůbec bavili, aby ho brali jako partnera a bylo zapojeno do těch procesů,“ uvedl Vala.