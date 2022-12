Ministr dopravy povolil stavbu posledního úseku D1 u Přerova, píše server Zdopravy

Úsek u Přerova je posledním, který chybí k tomu, aby byla D1 z Prahy přes Brno do Ostravy a na hranice s Polskem kompletní. Zatím je v provozu zhruba 366 kilometrů D1 ve dvou souvislých úsecích, kterými jsou Praha–⁠Říkovice o délce 272 kilometrů a Přerov –⁠ česko-polská hranice u Věřňovic s délkou 94 kilometrů.

Otevření posledního úseku D1 by mělo pomoci vyřešit dlouhodobě špatnou dopravní situaci v Přerově.

Rozklady proti stavbě úseku podali podle ministerstva jednotlivci i spolky Krajina Dluhonice a Voda z Tetčic nebo ekologická organizace Děti Země. Ministr doplnil stavební povolení v rozhodnutí o rozkladech několika podmínkami, píše Zdopravy.cz. Povolení ale už nabývá právní moci.

D1 je nejstarší a nejdelší českou dálnicí. Její historie sahá až do 30. let 20. století. První souvislý úsek D1 z Prahy do Mirošovic byl ale otevřen až v roce 1971. Loni v říjnu pak skončila rozsáhlá osm let trvající rekonstrukce D1.