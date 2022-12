Lidé mohou do neděle přispět do sbírky dárků pro chudé děti

Ještě o víkendu je možné přispět do největší vánoční sbírky dárků v Česku. Akce s názvem Krabice od bot podpoří děti a rodiny ohrožené chudobou. Lidé mohou dárky donést na některé z více než 150 míst po celé republice. Sbírku pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické a chtěla by nashromáždit až 50 tisíc dárků. Do naplnění tohoto cíle jich ale chybí ještě několik tisíc.