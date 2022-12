Bratr musel poslouchat proces a napsat o něm úkol, vzpomíná syn muže popraveného spolu se Slánským

„Velkou a důležitou - dá se říci rozhodující roli - při tvorbě procesu se Slánským měla sovětská strana, sovětští poradci a přímo Josif Vissarionovič Stalin,“ uvedl v Událostech, komentářích Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Generální tajemník československých komunistů Klement Gotwald chtěl původně Slánského bránit. Myslel si, že bude stačit odvolat ho z funkcí a odsunout do ústraní. Sovětští poradci na Gotwalda ale naléhali. Hrozili, že kdyby Slánský uprchl na Západ, byl by za to zodpovědný.

Proces s organizátory a členy „protistátního spikleneckého centra“ začal před Státním soudem pouhé dva týdny před vykonáním popravy. Podle žaloby, kterou zastupoval nechvalně proslulý prokurátor Josef Urválek, usilovali spiklenci o vytržení Československa ze spojenectví se Sovětským svazem a ve spojení s „exponenty světového imperialismu a sionismu“ sabotovali politiku socialistické výstavby. Obžaloba měla silný antisemitský podtext, což souviselo s aktuálním vývojem situace na Blízkém východě, v němž Moskva zaujala proarabskou pozici.

Líčení probíhalo přesně podle předem připraveného scénáře, takže po pouhých sedmi dnech padl rozsudek. Jedenáct obžalovaných si vyslechlo verdikt nejvyšší - trest smrti. Zbylí tři obžalovaní byli odsouzeni „jen“ k doživotnímu pobytu ve věznici. Slánský, jehož popel byl pouději rozprášen na neznámých místech ve středních Čechách, se dočkal právní a občanské rehabilitace až v roce 1963. Ještě dalších pět trvalo, než bylo jeho jméno očištěno i v rámci stranických rehabilitací.

Mezi popravenými byl i Otto Šling

Jedním z protiprávně odsouzených a popravených byl také Otto Šling, krajský tajemník komunistické strany v Brně. „Šling doplatil na politickou situaci, která nastala po únoru 1948, kdy komunistické centrum do značné míry ztratilo kontrolu nad některými regionálními tajemníky,“ popisuje historik Bárta, podle kterého si Šling svým ambiciózním a bezskrupulózním chováním vytvořil řadu nepřátel.

„Otec byl přesvědčený komunista. Nezapomeňte, že byl syn továrníka a v osmnácti letech vstoupil do komunistické strany. Byl přesvědčený, že vybuduje nový svět,“ říká o svém otci Karel Šling. „Pamatuji si na den, kdy nás zatkli. Bylo mi pět a půl. Šel jsem normálně spát a najednou se rozsvítilo světlo v pokoji, byli tam estébáci v kožených pláštích,“ vzpomíná.