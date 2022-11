Češi trvale žijící v zahraničí se mohou ještě do neděle zapsat k prezidentským volbám

Češi bydlící v zahraničí mohou do neděle 4. prosince požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů k lednovým prezidentským volbám. Žádost musí podat osobně či písemně na velvyslanectví či generálním konzulátu. Volit v zahraničí nebo mimo své trvalé bydliště mohou i lidé s voličskými průkazy. Písemné a elektronické žádosti přijímají úřady až do 6. ledna, osobně pak nejpozději dva dny před prvním kolem voleb. Žádost mohou lidé podat i přes Portál občana.