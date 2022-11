V Písku je první probační dům pro podmíněně propuštěné, vzniknout mají další

V Česku by v budoucnosti měly vzniknout další probační domy pro lidi podmíněně propuštěné z vězení. První zařízení tohoto typu otevřeli ve čtvrtek v Písku. Klienti by do něj měli nastoupit v prosinci. Novinářům to řekli zástupci Probační a mediační služby a ministerstva spravedlnosti.