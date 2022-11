Rektor Univerzity Palackého zrušil výpověď děkana přírodovědecké fakulty

Kauza uzavřena není

Děkan Kubala se zpětvzetím výpovědi souhlasil, podle vedení UP se tím celý pracovněprávní spor uzavřel. Kauza uniklých dat, ve které děkan použil u soudu ve sporu s jedním se zakladatelů ústavu CATRIN jeho e-mailovou komunikaci, což bylo původním důvodem Kubalovy výpovědi, však uzavřena není. Univerzita podala v této souvislosti trestní oznámení. „Mohu potvrdit, že jsme od Univerzity Palackého v Olomouci přijali oznámení, které aktuálně prověřujeme,“ potvrdila nedávno olomoucká policejní mluvčí Petra Vaňharová.

Biofyzik Kubala je v čele přírodovědecké fakulty druhé volební období, loni v prosinci obhájil svou funkci. Vedl fakultu v období zatíženém spory kvůli vzniku vysokoškolského ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty.

Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizuje vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány, a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.