Rektor Univerzity Palackého odvolal děkana přírodovědy, který kritizuje vznik ústavu CATRIN

Kubala se chce bránit žalobou

Kubala s důvody výpovědi nesouhlasí a chce podat žalobu. Podle něj rektor zdůvodnil výpověď porušením norem týkajících se ochrany osobních údajů a realizace práv průmyslového vlastnictví na univerzitě, porušením zákoníku práce a poškozováním dobrého jména univerzity. Výpověď k 31. prosinci podle svých slov obdržel bez jakéhokoliv varování.

„Důvody, které jsou uvedené ve výpovědi, považuji za účelové, zmatečné a z velké části na úrovni hypotetických hrozeb, které by teoreticky mohly vést k újmě univerzity. Rektorem vznášená obvinění odmítám a nejsem si vědom, že bych porušil nějaké normy. Budu se bránit žalobou. Domnívám se totiž, že výpověď je podána v rozporu se zákonem a důvody uváděné rektorem u soudu neobstojí,“ uvedl na webu fakulty děkan.

Vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců

Dosavadní děkan přírodovědy Martin Kubala byl v čele fakulty druhé volební období, loni v prosinci obhájil funkci. Biofyzik Kubala vedl fakultu v období zatíženém spory kvůli vzniku ústavu CATRIN, pod jehož křídla přešla špičková vědecká centra fakulty.

Podle vedení přírodovědecké fakulty vznik ústavu fakultu poškodil, děkan dlouhodobě kritizoval vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Vedení UP to odmítá a upozornilo na to, že vznik ústavu schválily nejvyšší akademické orgány a jejich rozhodnutí by se mělo respektovat.