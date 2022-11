Vláda chce v rámci důchodové reformy debatovat o prodloužení věku pro odchod do penze

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje předložit důchodovou reformu ve druhé polovině příštího roku. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) by v ní rád odstupňoval věk odchodu do penze i podle toho, jak dlouho člověk pracoval a jak fyzicky náročnou profesi vykonával.

„Teď se nebude žádný věk do důchodu zvyšovat. To, jestli se budeme bavit, že někdy v budoucnu, po roce třeba 2040, to je otázka, která souvisí s důchodovou reformou,“ upřesnil premiér.

Stanjurův plán znovu prodloužit penzijní věk podporuje i šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Já jsem přesvědčená, že bez toho to nepůjde, protože důchodová reforma, kterou tolik potřebujeme a kterou prakticky minulé vlády neměly odvahu zavést, tak je jako jedna z jejích částí i věk odchodu do důchodu,“ řekla.

Současných penzistů a lidí, kteří odejdou do důchodu do roku 2030, by se zvýšení věku odchodu do penze nedotklo.

„Vláda chce ušetřit peníze tím, že je začne seniorům vyplácet až později, protože budou delší dobu pracovat. To není dobrý nápad,“ myslí si předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Postupné posouvání hranice věku odchodu do důchodu, které stát nastavil od roku 2010 do roku 2030, přináší státnímu rozpočtu podstatné, mnohamiliardové úspory. Ročně teď odejde do starobního důchodu přes 70 tisíc lidí.

Vláda si na penze musí půjčovat

Posunutí hranice o jeden rok by tak státu ušetřilo zhruba 17 miliard korun. Šéf sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) upozorňuje, že už teď si vláda musí na penze půjčovat ročně desítky miliard. A po roce 2030 má být situace ještě složitější.

„Deficit důchodového účtu bude ještě daleko radikálnější, než je teď, teď už ho máme kolem 60 miliard korun, to už je hodně. Ta debata by spočívala v tom, že ti, co půjdou do důchodu třeba za 10 let, by šli o dva měsíce později a postupně by se to muselo navyšovat,“ říká Bernard.