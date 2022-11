Po mrazivé noci se začíná oteplovat. Meteorologové stále varují před náledím v části Česka

Oproti značně mrazivé sobotě by měla být neděle již teplejší. Jestliže první den víkendu zůstávaly teploty převážně pod nulou, a pokud ji nejvyšší teploty překonaly, vystoupaly – až na výjimky zejména na jižní Moravě, v Polabí a Praze – jen desetiny stupně nad ní, druhý den mají již být až tři stupně nad nulou.

Výstrahu na náledí vydal pro noc na neděli Český hydrometeorologický ústav pro oblast na jihozápadě republiky od Ašska po Znojemsko. Týká se převážně Jihočeského a Plzeňského kraje, okrajově i sousedních regionů, platit bude do nedělních 10 hodin. Řidiče i chodce nabádají meteorologové k opatrnosti, aby se vyhnuli nehodám a zraněním. Starší a hůře pohybliví lidé by podle výstrahy měli omezit vycházení ven.

Značně mrazivá byla hlavně první polovina noci. Teplotní minima přinejmenším vyrovnala minus 15 stupňů z noci na sobotu – tak zima bylo tentokrát ve tři i čtyři v noci v Orlickém Záhoří a jen o málo tepleji bylo například na Jizerce – ale na jihu republiky se již před východem slunce začalo oteplovat. Ve čtyři hodiny ukazovaly teploměry ve Vyšším Brodě hodnotu jedné desetiny stupně nad bodem mrazu a ve Štítné nad Vláří byla nula, zatímco v sobotu vystoupaly teploty na prvních místech nad nulu až kolem desáté dopoledne.

Příští noc by již neměla být mrazivá v celé republice, teplotní minima budou mezi minus 3 a plus 1 stupněm, i když na severu a severovýchodě může být místo kolem minus 5 stupňů Celsia. V pondělí přes den se teploty začnou vzdalovat od zimních hodnot a vystoupají na 2 až 6 stupňů nad nulu, v souvislosti s oteplením vzduchu by se mohla při dešti ojediněle tvořit ledovka.