Přibývá školáků, kteří si nemohou dovolit platit obědy. Ministerstvo chce navýšit cenový limit za porci

Všechny čtyři hlavní suroviny školního menu na základní škole v Mníšku pod Brdy prudce zdražily. „Vepřová plec je o 40 procent dražší, cibule zhruba dvakrát dražší než loni, brambory dvaapůlkrát dražší a olej třikrát,“ vyjmenovává Marek Inderka, vedoucí školní jídelny na ZŠ v Mníšku pod Brdy.

Za každou porci rodiče zaplatí o pět korun víc než loni. Přesto v kuchyni musí hledat způsoby, jak se vejít do předepsaných nákladů. „Například se nám teď podařilo dohodnout s dodavatelem sirupů, takže jsme využili třeba té nabídky, že jsme nakoupili do zásoby. Od nového roku budou ceny o 100, 150 procent vyšší,“ tuší Inderka.

Zvýšení možných nákladů

I proto ministerstvo navrhuje od února zvýšit maximální možné náklady, za které jídelny musí vařit, a to o 20 procent. V Mníšku by to tak mohlo znamenat zdražení o další pětikorunu. Měsíční platba za žáka by se pak pohybovala kolem tisíce korun.

Pro samoživitelku, která tu zároveň vaří i pro svého syna, ale toto zdražení už problém nebude. Škola mu jídlo proplácí z projektu Obědy pro děti. „Vnímáme nárůst až o třicet procent dětí, což je dost velké číslo. Máme zapojeno téměř třináct tisíc dětí a odhadujeme, že by jich tuto pomoc mohlo letos potřebovat až 20 tisíc,“ informuje hlavní koordinátorka neziskové organizace Women for Women Kamila Šaffková.