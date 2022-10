Andrej Babiš je v exekuci. Dostatečně se neomluvil za své výroky o zaplacených demonstrantech

přehrát video 168 hodin: Andrej Babiš je v exekuci

Andrej Babiš se měl provinit tím, že před čtyřmi lety jako premiér uvedl, že na demonstrace vedené proti němu a jeho vládě chodili lidé, kteří za účast dostávali zaplaceno. „Jsou to političtí odpůrci na objednávku,“ řekl v srpnu 2018 v TV Barrandov. Jany Filipové se to však dotklo, rozhodla se, že se bude bránit. „Pan Babiš, ačkoliv byl prostě premiér, tak si nemůže plácat do médií, co mu slina přinese na jazyk. On prostě nemůže takovýmto způsobem dehonestovat lidi, kteří neudělali nic jiného, než že vyjádřili svobodně svůj vlastní názor,“ upozornila. Filipová také zmínila, že někteří demonstranti se po Babišově výroku ve svých rodinách nebo u svých známých setkali s tím, že je obvinili z braní peněz za účast na setkáních. „To prostě v žádném případě není pravda,“ zdůraznila.

Podle Nejvyššího soudu se jednalo o zásah do osobnostních práv Soud Filipová versus Babiš se táhne už tři roky. Okresní soud dal nejdřív za pravdu Filipové, Babiš se ale odvolal a krajský soud v Praze rozhodl, že v právu je on. Jana Filipová a její advokát pro bono (advokátní služba poskytovaná bez ohledu na to, zda za ní dostane advokát zaplaceno - pozn. red.) Aleš Rozehnal případ táhli dál. „Reagovali jsme na to tak, že jsme podali dovolání k Nejvyššímu soudu. Ten to uzavřel s tím, že naše argumenty byly pádné, že se skutečně jednalo o zásah do osobnostních práv paní Filipové, a ten rozsudek krajského soudu v Praze zrušil,“ uvedl Rozehnal. Podle advokáta Babiš omluvu zdevaloval Krajský soud tak nakonec přiznal nárok Janě Filipové. Ta po Andreji Babišovi od začátku požaduje jediné - písemnou omluvu. Tu jí bývalý premiér poslal, podle advokáta ale nebyla míněná upřímně. V omluvě stálo: „Přestože s uvedeným soudním rozhodnutím nesouhlasím a budu proti němu podávat dovolání, podvoluji se mu a zasílám vám omluvu předepsaného znění“. Podle Rozehnala však tímto komentářem Babiš omluvu zdevalvoval. Babiš na to reagoval slovy, že omluvu psali jeho právníci, a že on ji jenom podepsal. Připustil, že s omluvou samotnou nesouhlasí. Filipová spokojena není, se svým advokátem tak podala exekuci. „Trvám na tom, aby ta omluva přišla v tom znění, v jakém byla napsaná v rozsudku,“ doplnila.



Babišovi dorazilo zahájení exekuce ve středu. Pokud se do třiceti dnů řádně omluví, zaplatí jen náklady exekutora a Jany Filipové. Pokud to nestihne, může exekutor ukládat pokuty do té doby, dokud nepošle řádnou omluvu. K Nejvyššímu soudu se odvolal i sám Babiš, velkou šanci ale zřejmě nemá. „Pokud již jednou Nejvyšší soud rozhodl tak, že se domnívá, že inženýr Babiš zasáhl do osobnostních práv paní Filipové a de facto uložil krajskému soudu, aby rozhodl tím způsobem, jakým on vyložil svůj závazný právní názor na jednání inženýra Babiše, tak se dá asi těžko předpokládat, že by za rok a půl rozhodl zcela opačně,“ míní Rozehnal. Informace od nedůvěryhodného zdroje, tvrdí právník Babiš se hájí tím, že výroky o zaplacených demonstrantech nebyly z jeho hlavy. „Já podával informaci, kterou jsem se dozvěděl od našeho poslance, takže pokud se měl někdo omlouvat, tak to měl být náš poslanec,“ řekl. Má jít o bývalého poslance hnutí ANO Pavla Růžičku, který údajné placení za účast na demonstracích zaslechl. „Prostě mám intuici. Jestliže okolo mě někdo prochází z demonstrace a řekne, pro peníze si běžte k Hance, tak jsem si prostě intuitivně myslel, nebo si myslím, já si to myslím pořád, že ty peníze byly za demonstraci,“ řekl Růžička v září 2018.