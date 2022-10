Prezident slíbil rychlou výměnu v čele ministerstva životního prostředí, řekl Jurečka

Zeman přislíbil rychlý proces

Jurečka mluvil v úterý telefonicky s prezidentem Zemanem a s ohledem na předsednictví ho požádal, aby se výměna uskutečnila co nejdříve. „Přislíbil, že se bude snažit, aby proces byl rychlý,“ uvedl Jurečka.

Vicepremiér a šéf křesťanských demokratů doufá v to, že v řádu dnů či v příštím týdnu se věc podaří dotáhnout. Zemana požádal také o to, aby na sebe funkční období ministrů navazovala, a nevzniklo tak období, kdy by musel v čele resortu zaskakovat jiný z ministrů. Na Hrad by mohla oficiálně rezignace Hubáčkové zamířit ještě během dne. Podle mluvčí KDU-ČSL Lucie Ješátkové se tak ale může stát až v příštích dnech.

Premiér Fiala lituje toho, že Hubáčková musí skončit. „Vím od ní o té situaci a zdravotních důvodech,“ uvedl. Poděkoval jí za práci na ministerstvu i ve vládě, kam podle něj vnášela své životní zkušenosti, lidský a slušný postoj.

Hladík je známý a vyprofilovaný politik, který se životním prostředím dlouhodobě zabývá, doplnil premiér. Nominace tak po politické i odborné stránce splňuje jeho kritéria. „Předpokládám, že vnese do vlády kompetenci a energii.“