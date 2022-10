Na písecké, kroměřížské a dalších radnicích se dohodli na vytvoření koalic

„Domnívám se, že vznikla silná koalice, kterou Písek několik let neměl. Zajistili jsme si pohodlnou nadpoloviční většinu v zastupitelstvu, což byla od začátku naše podmínka,“ uvedl Čapek. V zastupitelstvu bude mít šestnáct členů ze sedmadvaceti. Město v posledních měsících před komunálními volbami vedla menšinová koalice Pro Písek, KDU-ČSL a ČSSD.

V novém vedení města bude mít ANO v radě dva zástupce. Ostatní koaliční partneři pak obsadí vždy jedno křeslo v radě. Programové priority bude koalice teprve sestavovat. Podle Čapka zatím nové vedení nijak výrazněji nejednalo o stavbě nového bazénu, což bylo v posledních letech v Písku hlavní téma.

„Teprve se k tomu dostaneme, ale můj názor je takový, že momentálně obyvatelé budou potřebovat jiné věci, než je aquapark. Písek bazén má, což zajišťuje, že v něm mohou být kurzy pro školy nebo tréninky sportovců,“ komentoval Čapek.

Starostou Kroměříže bude Tomáš Opatrný

Dohodli se i zastupitelé Kroměříže. Koalice ANO, KDU-ČSL a nezávislí, ČSSD a nezávislí, Zdravým Kroměřížskem, OK Občany Kroměříže a ODS bude mít v sedmadvacetičlenném kroměřížském zastupitelstvu sedmnáct křesel. Do opozice zamíří Nezávislí současného starosty Jaroslava Němce, Právo Respekt Odbornost, SPD a Piráti.

Opatrný, který byl v končícím volebním období opozičním zastupitelem, bude uvolněným starostou. Budou také dva uvolnění místostarostové: Karel Holík, který byl lídrem ČSSD a v končícím volebním období byl také místostarostou a Pavel Motyčka (KDU-ČSL). Lídr ODS Jan Hebnar bude funkci místostarosty vykonávat jako neuvolněný.

Funkci uvolněného radního by podle dohody měl zastávat Jiří Kašík (OK Občané Kroměříže) a zbylí čtyři radní budou neuvolnění. Budou jimi Vladimíra Vondráčková (ANO), Martin Bsonek (ANO), Jan Pšeja (ANO) a Richard Kreml (Zdravé Kroměřížsko). V devítičlenné radě města tak bude mít ANO čtyři křesla a ostatní subjekty v koalici po jednom.

V Jablonci bude vládnout koalice bez vítězného ANO

V Jablonci nad Nisou se na složení vlády domluvili již ve čtvrtek. Příští čtyři roky tam v radě bude ODS s Piráty, uskupením Společně pro Jablonec a Starosty pro Liberecký kraj (SLK), dohromady mají těsnou většinu šestnácti ze třiceti mandátů v zastupitelstvu. Primátorem by podle předběžných dohod měl být lídr kandidátky ODS Miloš Vele.

Městská rada by měla zůstat devítičlenná, koalice ale připravuje změny v resortech, které jsou podle Veleho zakonzervované už pětadvacet let. Změnit by se mělo také obsazení městských společností. V radě bude mít tři místa ODS a po dvou postech ostatní subjekty.

Hnutí ANO se zatím nevzdává jednání o koalici. ODS nabídlo ve středu večer primátorskou funkci a také další místo uvolněného radního, informovala krajská manažerka ANO pro Liberecký kraj Jana Hajná. ANO chtělo podle lídra kandidátky Davida Mánka sestavit koalici s ODS a Starosty pro Liberecký kraj, která by byla pokračováním té, která vedla druhé největší město v Libereckém kraji poslední tři roky. V zastupitelstvu by měla sedmnáct hlasů.

Podle Veleho byla ale první nabídka koalice na ANO a ODS s tichou podporou SPD. „Pro nás byla nepřijatelná koalice, která by měla méně než polovinu mandátů v zastupitelstvu,“ řekl. Ani podpora SPD pro něj nebyla přijatelná.

Vedení Mladé Boleslavi si rozdělí Nwelati a Bouška

Primátorem Mladé Boleslavi bude do jara 2024 Raduan Nwelati (ODS), pak si vymění post s prvním náměstkem Jiřím Bouškou z vítězného uskupení ANO+Volba pro Mladou Boleslav. To se ziskem třiceti procent obsadí v třiatřicetičlenném zastupitelstvu jedenáct křesel. Lídři uskupení ANO 2011 a Volba pro Mladou Boleslav, ODS, STAN a Hlasu pro Boleslav v úterý večer podepsali koaliční dohodu pro další čtyři roky.

Součástí koaliční dohody je i jeden další náměstek pro ANO a Volbu pro Mladou Boleslav. Náměstky zůstanou kromě Boušky Miroslava Kašpárková (ODS) a Daniel Marek (STAN), jméno nového náměstka za vítěznou stranu zatím není známé.

Přerov povede ANO s ODS, KDU-ČSL a TOP 09

Na koalici v Přerově se v pondělí domluvilo vítězné ANO s ODS, lidovci a TOP 09. Primátorem by se měl stát lídr kandidátky hnutí ANO Petr Vrána. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít tato koalice jednadvacet členů. Koalice je stejná jako v předchozích čtyřech letech, tehdy disponovala osmnácti mandáty.

V jedenáctičlenné radě bude mít ANO šest křesel, ODS bude mít čtyři zástupce a jeden radní bude za koalici KDU-ČSL a TOP 09. Zastupitelstvo by se mělo sejít 17. října. Podle Vrány získá ANO ve vedení města kromě primátora také dva náměstky, ODS bude mít jednoho náměstka a jednoho uvolněného radního.

Primátorkou Třince bude znovu Palkovská

V Třinci v úterý podepsaly koaliční smlouvu o vedení města Osobnosti pro Třinec, KDU-ČSL a Společně pro Třinec. V jedenáctičlenné radě budou mít Osobnosti pro Třinec osm míst, KDU-ČSL dvě a Společně pro Třinec jedno. V zastupitelstvu, které má třiatřicet členů, bude mít koalice většinu osmnácti hlasů. Primátorkou bude znovu lídryně Osobností a současná primátorka Věra Palkovská.

Ve slezském městě letos znovu vyhráli volby Osobnosti pro Třinec. Oproti minulému období ale přišli o osm mandátů, získali jich třináct. Lidovci, kteří s nimi dosud město vedli, získali tři křesla, takže pro většinu v zastupitelstvu musela dosavadní koalice ještě někoho přibrat. Shodu našla s uskupením Společně pro Třinec, které má dva mandáty.

Vedení města bude chtít řešit například bezdomovectví nebo nedostatek lékařů, zejména zubařů a pediatrů. „Problémů je mnoho, které jsou nejenom před Třincem, ale myslím i před ostatními městy, ale gros je pokračování v těch záměrech. Máme celou řadu věcí rozjetých, například v oblasti dopravy to znamená dokončení parkovacího domu, dokončení rekonstrukce Kaštanové ulice ke krajské nemocnici,“ slíbila primátorka.