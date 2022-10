Na hranici chudoby žije půl milionu seniorů. Ohrožují je mimo jiné rostoucí ceny energií

„Obecně by se dalo říct, že důchody jsou nižší. Vyžaduje to po člověku, aby měl vedle toho ještě nějaký zdroj financování, ať už mu pomáhá rodina, nebo si naspořil nebo si investoval. Velmi těžká situace nastává, když člověk žije sám a žije v nájemním bytě, kde se zvyšuje nájem a platby za energie,“ vysvětluje ředitel organizace Život 90 Jaroslav Lorman.

Právě vysoké ceny energií, ale i potravin a dalších základních potřeb, teď senioři řeší nejčastěji. „Samozřejmě i toto na ně dopadá, obavy o to, jak to bude dál, jestli zvládnou zaplatit všechno, co zaplatit mají, jestli zvládnou zaplatit třeba všechny léky,“ vyjmenovává Lorman.

Starší lidé mají přitom omezené možnosti přivýdělku. Důvodem jsou jejich zdravotní i jiná omezení. Nejen proto patří k nejohroženějším skupinám. Podle odhadu odborníků žije na hranici chudoby zhruba půl milionu českých seniorů. „Velká část, asi dvě třetiny seniorů v energetické chudobě, jsou starší sedmdesáti let,“ vysvětluje analytik iniciativy Za bydlení Jan Klusáček.